Пассажир собирался лететь на сгоревшем Ан-24, но стал свидетелем его крушения

Арутюн Грегорян наблюдал, как самолёт сел на большой скорости, а затем врезался в стену и загорелся.

Один из свидетелей жёсткой посадки пассажирского самолёта в Бурятии рассказал Лайфу о ЧП. Арутюн Грегорян должен был лететь из Нижнеангарска в Иркутск на сгоревшем Ан-24.

— Мы должны были лететь на нём в Иркутск. Пересесть на него. В аэропорту началась тревога и нам сообщили, что самолёт садится с одним двигателем. Ситуация ЧП. Я видел, как он на большой скорости сел и не смог затормозить, не хватило посадочной полосы, и он врезался. Когда врезался, был огонь. Сильный. Людей начали эвакуировать, — рассказывает Арутюн.

Напомним, самолёт летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, когда у него отказал один из двигателей. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со зданием и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы, погибло два члена экипажа, не менее 21 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.