Лайфу стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ан-24 в Бурятии

В больницах после жёсткой посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" остаются четыре человека. Источник Лайфа рассказал об их состоянии и полученных травмах.

У 13-летней Анастасии Г. — закрытая черепно-мозговая травма, у 17-летнего Ильи М. — ушиб костей таза, он сейчас в хирургическом отделении.

Среди пострадавших есть и взрослые: 50-летняя Любовь Стадник получила перелом предплечья и вывих плечевого сустава, а Евгений Квасов — ушиб коленного сустава.

Всего же к медикам за помощью обратился 31 человек, но госпитализация потребовалась четверым.

Как уже сообщал Лайф, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, когда у него отказал один из двигателей. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и загорелось. Лайф опубликовал видео с места происшествия. В результате трагедии погибло два члена экипажа.