В США скончался исполнитель одной из главных ролей в сериале "Альф"

По предварительным данным, здоровье Макса Райта было сильно нарушено из-за лимфомы, диагностированной у него ещё в 1995 году.

На 76-м году жизни в США скончался американский актёр Макс Райт. Наибольшую известность он приобрёл благодаря одной из главных ролей в телесериале "Альф" (1986–1990), где сыграл главу семейства Таннеров, приютивших у себя инопланетянина.

Как сообщает портал TMZ, актёр на протяжении многих лет боролся с раком. Ещё в 1995 году у него была диагностирована лимфома.

Отметим, что также Макс Райт снимался в таких фильмах, как "Весь этот джаз", "Тень", "Сон в летнюю ночь", и исполнил эпизодическую роль в нескольких сериях ситкома "Друзья".

Как сообщал Лайф, ранее также стало известно о смерти ещё одного американского актёра — Билли Драго, известного по ролям в сериалах "Секретные материалы", "Сверхъестественное" и "Зачарованные".