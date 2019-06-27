ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

В четырёх подпольных цехах нашли автоматы, карабины, пистолеты, револьверы и боеприпасы к ним.

В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщили Лайфу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— В городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) задержаны организатор и 10 участников преступной группы, — рассказали в ЦОСе.

В четырёх подпольных цехах изъяли 33 единицы огнестрельного оружия: семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемёт, три ручные осколочные гранаты. Также в мастерских обнаружено около девяти тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия.

Ранее сообщалось о задержании в Подмосковье мужчины, который продавал боевые автоматы Калашникова, переделанные из охолощённого оружия.