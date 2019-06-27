Туроператоры рассказали о самых выгодных пляжных турах на середину июля

Самые дешёвые варианты нашли в России. Недорого можно отдохнуть также в Турции, Болгарии.

В самый разгар летнего туристического сезона не все путёвки дорожают, на некоторые курорты можно улететь дешевле в середине июля, сообщает Ассоциация туроператоров. Организация, объединяющая лидеров туриндустрии России, выбрала самые выгодные пакетные туры продолжительностью 10 ночей на 12 пляжных направлений.

По сравнению с предложениями на начало месяца вылет 13−15 июля для двоих из Москвы на 10 ночей обойдётся значительно дороже в Анапу и Сочи. Немного выросли в цене Греция, Тунис и Болгария. В Крым, Турцию, Хорватию, Испанию, Черногорию и Кипр цена, наоборот, снизилась.

Хорватия стала самым дорогим направлением из бюджетных. На десять ночей в отель с двумя звёздами и авиаперелётом путёвки на двоих обойдутся в 85−88 тысяч рублей. Италия предлагает пляжный отдых на адриатическом побережье. В трёхзвёздочном отеле в Римини можно остановиться за 79 тысяч.

Отдых в испанской Барселоне в гостинице с четырьмя звёздами обойдётся в 75 тысяч, отдых в пригороде Барселоны Коста-дель-Маресме в трёхзвёздочной гостинице будет стоить 80 тысяч. Отдых в черногорском городе Будве туроператоры предлагают за 62 тысячи рублей.

Отдых на Кипре в Полисе в простой гостинице обойдётся в 63 тысячи, в Лимасоле отдых будет стоить 68 тысяч, в Пафосе — 64. Гостиница в три звезды в Тунисе обойдётся в 57 тысяч.

На греческом Крите отдых будет стоить 53 тысячи рублей, на острове Кос — 54 тысячи. Болгария предлагает курорт Солнечный Берег, двухзвёздочная гостиница будет стоить там 53 тысячи.

Трёхзвёздочная гостиница в турецком Кемере с опцией "всё включено" обойдётся в 40 тысяч.

Российские курорты оказались самыми дешёвыми в рейтинге. Так, двухзвёздочная гостиница в Адлере с завтраками обойдётся в 38 тысяч рублей. Отдых в крымском селе Оленевка (тоже с завтраками) обойдётся в 37 тысяч. А отдых в гостевом доме с завтраками в Анапе будет стоит 39 тысяч.

Ранее глава Комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что на полуострове побывало уже более ста тысяч иностранных туристов в этот сезон.