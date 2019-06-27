Камеры сняли момент жёсткой посадки Ан-24 в Бурятии

Камеры видеонаблюдения сняли момент жёсткой посадки самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Бурятии. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Видно, как самолёт на большой скорости садится на ВПП, за ним тут же едет пожарная машина. Через некоторое время за пределами взлётно-посадочной полосы — сильное задымление.

У самолёта во время рейса Улан-Удэ — Нижнеангарск отказал один из двигателей. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и загорелось. Лайф опубликовал видео с места происшествия. В результате трагедии погибло два члена экипажа.