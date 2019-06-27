Лайф публикует видео из салона сгоревшего в Бурятии Ан-24

В результате аварии погибло два члена экипажа. Многие пассажиры получили травмы.

Салон пассажирского самолёта выгорел полностью после жёсткой посадки в в аэропорту Нижнеангарска. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что внутри Ан-24 всё буквально расплавилось от огня.

По словам пассажиров, после столкновения со зданием самолёт загорелся, а спустя всего 15 минут взорвался левый двигатель.

Напомним, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, когда у него отказал один из двигателей. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Лайф выяснил, что один из погибших — бортпроводник Олег Барданов — собирался уходить на пенсию.