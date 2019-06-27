Полпред президента в СКФО представил Калиматова Правительству Ингушетии

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил Правительству Ингушетии врио главы республики Махмуда-Али Калиматова. Во время представления Матовников отметил, что у Калиматова богатый управленческий опыт.

— Назначение на должность врио главы Республики Ингушетия — это свидетельство высокого доверия президента РФ, — отметил полпред.

При этом Матовников рассказал, на что Калиматову нужно обратить внимание в первую очередь. Речь идёт о реализации майских указов президента.

Сам Калиматов отметил, что рассчитывает на поддержку местного населения, и добавил, что не планирует принимать резких кадровых решений.

В свою очередь полпред президента поблагодарил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова за работу. Он добавил, что за эти 11 лет были реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, и отметил личный вклад Евкурова в обеспечение безопасности жителей региона и установление мира в Ингушетии.

Сам бывший лидер республики поздравил врио главы Ингушетии с назначением. Евкуров также отметил, что у Калиматова богатый профессиональный и жизненный опыт.

Калиматов был назначен врио главы Ингушетии накануне вечером. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, приняв отставку Евкурова.