Сертификат лётной годности сгоревшего в Бурятии Ан-24 истекал через месяц

А назначенный ресурс воздушного судна, выпущенного в 1977 году, уже подходил к концу.

Пассажирский самолёт Ан-24, врезавшийся в стену и сгоревший в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, должен был вскоре пройти техническую проверку. Согласно данным Лайфа от источника в следствии, сертификат лётной годности самолёта истекал 28 июля этого года. Он был продлён 8 мая прошлого года.

Самолёт был выпущен в 1977 году, в воздухе он уже провёл более 38 тысяч часов. При том что назначенный ресурс судна — 40 тысяч часов, он истекал 16 августа этого года.

Согласно технической документации, воздушное судно прошло пять ремонтов, в том числе в 2000 году. Последний периодический был в декабре прошлого года. Оперативное обслуживание — сегодня в аэропорту Улан-Удэ, откуда и вылетел Ан-24.

Отметим, что сертификат лётной годности воздушного судна подтверждает то, что на самолёте проводятся все необходимые технические работы, а лётно-технические характеристики соответствуют заявленным в руководстве по лётной эксплуатации (РЛЭ).

Напомним, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, когда у него отказал один из двигателей. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, где столкнулось со зданием и вспыхнуло. Пассажиры были эвакуированы. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Лайф выяснил, что один из погибших — бортпроводник Олег Барданов — собирался уходить на пенсию. Возбуждено уголовное дело.