Чудом выживший выпускник — об эвакуации из горящего Ан-24: Все были в керосине

По словам юноши, при столкновении из самолёта начало вытекать горючее у аварийного выхода.

Пассажиров сгоревшего в аэропорту Нижнеангарска самолёта эвакуировали всего за пять минут. Подробности произошедшего Лайфу рассказал один из пассажиров Ан-24 — выпускник Вячеслав П.

— Я вообще весь был в керосине... Произошло всё быстро — мы приземлились, врезались и начали вылезать, минут за пять вылезли. Выход был под крылом. Мы когда вылезали, все промокли в керосине, — говорит юноша.

Ранее он рассказал Лайфу, что самолёт врезался в здание правым боком и загорелся. Выводили пассажиров из аварийных выходов с левой стороны. Спустя десять минут после эвакуации взорвался левый двигатель.

Согласно данным Лайфа, самолёт занесло при посадке, и он влетел в постройку из-за лопнувшего колеса.