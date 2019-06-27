Высшая школа экономики заняла 60-е место в рейтинге молодых университетов мира

В учебном заведении отмечают, что позиция в этом рейтинге — не самоцель. Важно преодолеть "недостаток" молодых вузов — признание в глобальной среде.

Высшая школа экономики — единственный российский вуз в топ-100 рейтинга молодых университетов журнала об образовании Times Higher Education, и в этом году учебное заведение поднялось сразу на 24 позиции. Теперь ВШЭ занимает 60-е место.

— Высшая школа экономики — это восходящая звезда мирового высшего образования, которой удалось достичь выдающихся успехов в преподавании и науке всего за несколько десятилетий с момента её основания в 1992 году. Университет впервые вошёл в рейтинг молодых университетов THE в 2017 году в районе сотого места и сегодня приближается к топ-50, — приводит университет слова главного директора по знаниям журнала Times Higher Education Фила Бейти.

Главными причинами роста позиции ВШЭ в рейтинге стали возможности по привлечению финансирования научных исследований и рост влиятельности научных публикаций вуза, объяснил Бейти.

— Вышка сократила дистанцию до топ-50, практически преодолев разрыв на две трети по сравнению с прошлым годом, и, чтобы войти в пятьдесят лучших молодых университетов мира, осталось десять трудных шагов. Вхождение в рейтинг — не самоцель, для нас важно преодолеть недостаток молодых университетов — признание в глобальной среде их академической репутации, — отметила старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

Недавно МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ и ещё несколько российских университетов попали в Шанхайский рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU).