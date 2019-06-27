Лётчик считает, что пилот Ан-24 мог бояться повторить ошибку с "суперджетом"

Однако ряд обстоятельств сыграли не в пользу экипажа, говорит Базыкин. Самолёт не получилось "вовремя прижать" к полосе.

Гендиректор ЗАО "Авиакомпания Спарк+" Вадим Базыкин, заслуженный пилот России, рассказал Лайфу о специфике сгоревшего в Бурятии Ан-24 и возможных причинах крушения. Нельзя исключать психологический фактор, считает он.

— Во-первых, самолёт на ручном управлении — на нём летают очень опытные, надёжные летчики. Отказ одного двигателя — это не беда для этого самолёта. Это достаточно известные и надёжные самолёты, — говорит лётчик-испытатель.

Пилотам Ан-24 в данном случае следовало бы посадить самолёт в начале полосы, но при отказе одного двигателя это достаточно сложно, признаёт он. По мнению Базыкина, нельзя исключать и психологический фактор в связи с недавним крушением "суперджета" в московском аэропорту Шереметьево.

— Возможно, он заходил на посадку, боялся в связи с последними событиями, боялся грубой посадки, чтобы не было "козла", чтобы не повторить эту ошибку. Он не смог его вовремя прижать. По объективным причинам — это ветер встречный сильный, — считает заслуженный пилот.

Ранее Лайф опубликовал видео из салона сгоревшего самолёта. Внутри Ан-24 всё буквально расплавилось от огня.

Напомним, самолёт авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Лайф выяснил, что один из погибших — бортпроводник Олег Барданов — собирался уходить на пенсию. Многие пассажиры пострадали. Лайф опубликовал список. А также выяснил, что самолёт мог влететь в постройку из-за лопнувшего колеса.