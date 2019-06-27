Украина провела военные учения в Азовском море

По данным Министерства обороны соседней страны, манёвры проходили при сопровождении катера Пограничной службы России.

Военно-морские силы Украины совместно с украинской Погранслужбой провели очередные военные учения в акватории Азовского моря. Для манёвров использовались как корабли ВМС, так и пограничные катера. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединённых сил Украины.

— Проведены совместные учения кораблей и катеров морской охраны Погранслужбы и ВМС Украины. Отрабатывали такие упражнения, как совместимая стрельба по морской цели, предоставление помощи катеру, который потерял ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря, — говорится на официальной странице пресс-центра в "Фейсбуке".

Отметим, Киев неоднократно пытался искусственно создать напряжение в акватории Азовского моря и даже шёл на открытые провокации вблизи Керченского моста. Последний такой инцидент произошёл 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре они и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин неоднократно заявлял, что украинским властям следует наращивать военные силы в причерноморских и азовских территориях.