Лайф публикует фото чёрных ящиков сгоревшего в Бурятии Ан-24

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В распоряжении Лайфа оказалось фото чёрных ящиков самолёта Ан-24, который после жёсткой посадки загорелся на аэродроме в Нижнеангарске. На снимке видно, что бортовые самописцы частично обуглились.

<p>Фото © Life</p>

Данных с чёрных ящиков пока нет.

Как уже сообщал Лайф, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Лайф выяснил, что один из погибших — бортпроводник Олег Барданов — собирался уходить на пенсию.

Согласно данным Лайфа, самолёт занесло при посадке, и он влетел в постройку из-за лопнувшего колеса.

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