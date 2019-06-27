Лайф публикует фото чёрных ящиков сгоревшего в Бурятии Ан-24

В распоряжении Лайфа оказалось фото чёрных ящиков самолёта Ан-24, который после жёсткой посадки загорелся на аэродроме в Нижнеангарске. На снимке видно, что бортовые самописцы частично обуглились.

Данных с чёрных ящиков пока нет.

Как уже сообщал Лайф, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Лайф выяснил, что один из погибших — бортпроводник Олег Барданов — собирался уходить на пенсию.

Согласно данным Лайфа, самолёт занесло при посадке, и он влетел в постройку из-за лопнувшего колеса.