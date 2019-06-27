В Саратове скончался упавший в оркестровую яму худрук ТЮЗа

На творческом счету режиссёра было более ста ролей и около 50 поставленных спектаклей.

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева, народный артист России Юрий Ошеров, который ранее серьёзно пострадал в результате падения в оркестровую яму, скончался сегодня на 77-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство "Взгляд-инфо".

О месте и времени прощания с деятелем культуры проинформируют позднее.

Почётный гражданин Саратова Юрий Ошеров родился 6 ноября 1942 года. В 1963 году он окончил драматическую студию при саратовском ТЮЗе. Там он и проработал всю свою жизнь. Впоследствии Ошерову было присвоено почётное звание "Заслуженный артист РСФСР", в 1995 году — звание народного артиста России. В 2004-м был награждён орденом Почёта.

С 1996 по 2007 год Юрий Ошеров являлся главным режиссёром Саратовского ТЮЗа, после занимал должность художественного руководителя театра.

На творческом счету ученика и продолжателя дела советского театрального режиссёра, актёра, народного артиста СССР и лауреата Сталинской премии третьей степени Юрия Киселёва более 100 ролей и около 50 поставленных спектаклей. Одними из последних постановок Ошерова были "Снежная королева", "Конёк-горбунок", Маленькая Баба-яга" и "Недоросль" по пьесе Фонвизина.