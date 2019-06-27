Самые бедные? Водители BMW и Merсedes чаще других скрывают номера в Москве

Моспаркинг напоминает, что попытки прикрыть цифры с помощью бумажек, пакетов или лент не помогают.

Администрация парковочного пространства Москвы рассказала, что водители автомобилей Merсedes и BMW чаще других прячут номера, когда паркуются в столице. Только за 6 месяцев этого года инспекторы обнаружили 1,7 тысячи Merсedes и 1,6 тысячи BMW с закрытыми цифрами.

— Чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1,7 тысячи Merсedes и 1,6 тысячи BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами, — говорится в сообщении Моспаркинга.

Ведомство напоминает, что фиксация оплаты парковки проходит не только со стороны дороги: пешие инспекторы освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату.

— За последние три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировано более 9 тысяч автомобилей люксовых брендов. Среди них: 404 "порше", 18 "бентли", 11 "мазерати", 8 "роллс-ройсов", 3 "ламборгини" и 1 "феррари". Из автомобилей "попроще" нарушали правила парковки владельцы 754 "лексусов", 1740 "ауди", 2861 БМВ и 3509 "мерседесов", — пишет ведомство.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал инспекторов, фиксирующих нарушения правил парковки в Москве, бездельниками с планшетами. Он заявил, что парковок в центре не хватает, много знаков "Остановка запрещена", а штрафами легче всего наполнять бюджет.