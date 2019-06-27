На майдане улыбающиеся туристы облюбовали "Железный трон" из обломков снарядов

Арт-объект должен был символизировать "боль и страдания", которые сейчас переживает население Донбасса из-за войны. Но что-то пошло не так.

На майдане Незалежности в Киеве установили арт-объект под названием "Железный трон Востока". Инсталляцию весом полтонны создал в 2016 году волонтёр Денис Буштец, вдохновившись сериалом "Игра престолов".

Трон состоит из обломков танковой брони, частей подбитой военной техники, пулемётных лент, снарядов, канистр и солдатских фляжек. Экспонат выставили на продажу на благотворительном аукционе, а вырученные за него деньги были направлены на помощь ВСУ. Первое время "Железный трон" хранился в Запорожском музее, однако затем отправился на "гастроли" по городам Украины, и вот сейчас выставляется в Киеве.

По задумке автора данный арт-объект должен символизировать "боль и страдания", которые сейчас переживает население Донбасса из-за войны. Вот только на деле "Железный трон" стал достопримечательностью, вызывающей ассоциации лишь с сериалом. С экспонатом массово фотографируются киевляне и улыбающиеся туристы, на "Железный трон" сажают детей, не особо задумываясь о смыслах.

Напомним, что в сериале, как и в книге, Железный трон (символ верховной власти над Семью королевствами) был выкован по приказу Эйгона Завоевателя из тысячи мечей поверженных врагов.

К слову, это уже не первый украинский арт-объект, вызвавший недоумение у пользователей соцсетей. Например, ранее в центре Киева установили синюю руку, вросшую в землю. В Twitter зло шутили, что это "Бандера рвётся из ада".