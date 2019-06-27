В "Роскачестве" рассказали, как выбрать надёжный зонт

При правильных обращении и эксплуатации аксессуар может прослужить хозяину до 10 лет.

Эксперты "Роскачества" рассказали россиянам, каких советов следует придерживаться при выборе качественного и надёжного зонта и как продлить срок службы аксессуара. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте организации.

Во-первых, специалисты рекомендуют следовать основному совету — не покупать зонт вслепую. Важно самостоятельно проверить аксессуар в магазине, проверить работу и крепление механизмов, оценить качество ткани купола, швов и спиц. Кроме того, стоит обратить внимание на процессы открытия и сложения зонта: аксессуар при этом не должен заедать.

— Чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надёжнее. Самые надёжные — зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством "антиветер", которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы, — говорится в сообщении.

После покупки нужно придерживаться нескольких правил эксплуатации зонта: использовать аксессуар по назначению, правильно мыть и сушить. В частности, после непогоды на улице промокший зонт необходимо повесить куполом вниз в нераскрытом состоянии и без чехла. После того как воздух просушит ткань, аксессуар можно сложить и убрать на место.

— А те, кто плотно сворачивает, так его и не просушив, рискуют получить сгнивший зонт уже через год (появляются скрежет и неприятный запах), — подчёркивают в "Роскачестве".

Кроме того, полезно время от времени промывать зонт, в частности купол и его ручку. Для этих манипуляций стоит выбрать мягкий нещелочной шампунь. В таком случае чистка аксессуару не повредит.

Если следовать вышеперечисленным рекомендациям, зонт может прослужить до 10 лет, отмечают в компании.

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