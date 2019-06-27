ВЦИОМ: Большинство молодых россиян довольны своей жизнью

Доля оптимистично настроенных граждан выше всего среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Большинство (58 процентов) молодых россиян довольны своей жизнью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) утверждают, что довольны той жизнью, которую ведут. Схожие показатели среди респондентов старше 35 лет наблюдались только в группе 60+ (54%), — говорится в результатах исследования.

От будущего российская молодёжь в целом ждёт улучшений. Доля таких составляет 42% среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 33% в группе 25–34 года. Ещё четверть опрошенных (25%) в возрасте 18–24 года считают, что будут жить так, как сейчас. Аналогичного мнения придерживаются 45% 25–34-летних респондентов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более 80% россиян в возрасте 35–44 лет считают молодёжь приземлённой.