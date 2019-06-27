Житель Сахалина устроил стрельбу в храме и требовал отдать ему иконы

Служительница храма смогла отбиться и прогнать преступника, однако позднее он совершил вооружённое нападение на продуктовый магазин.

В городе Поронайске в Сахалинской области неоднократно судимый местный житель совершил два разбойных нападения, одно из которых — на православный храм. По данным регионального управления МВД, вооружённый пневматическим пистолетом 35-летний мужчина ворвался в церковь и выстрелил в потолок. Он потребовал у находившейся внутри служительницы отдать ему иконы, крестики и церковную утварь, угрожая расправой.

— Женщина не растерялась и дала злоумышленнику отпор, после чего он скрылся. Затем гражданин зашёл в продуктовый магазин. Наставив на продавца оружие, он потребовал отдать все деньги из кассы. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший выполнил указание злоумышленника и отдал ему выручку в размере 9 тысяч 500 рублей. Взяв наличные, подозреваемый вышел на улицу и поймал такси, на котором сразу уехал в Южно-Сахалинск, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По горячим следам полиции удалось установить личность подозреваемого, а также то, что после нападений он уехал в областной центр.

— В результате операции, проведённой сотрудниками уголовного розыска, подозреваемый был задержан на квартире, в которой скрывался от правоохранительных органов. Следственным отделом МВД России по Невельскому городскому округу возбуждены два уголовных дела по статье "Разбой", — добавили представители полиции.

Мужчина арестован. Если его вина будет доказана судом, ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Как сообщал Лайф, ранее на Дальнем Востоке был также арестован фигурант уголовного дела о стрельбе у кинотеатра во Владивостоке. Тогда в результате разборок в духе лихих 90-х пострадало два человека. Сам инцидент попал на видео.