В Кабмине ФРГ рассказали о состоянии Меркель после очередного приступа дрожи

У канцлера начался сильный тремор на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Недомогание, которое почувствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель, не отразится на её графике. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кабинета министров Германии.

— Меркель чувствует себя хорошо, она вылетит, как и было запланировано, в Осаку, — отметили в правительстве.

У Меркель ранее случился очередной "электрический" приступ во время протокольного мероприятия — на приёме у президента Франка-Вальтера Штайнмайера. У неё сильно тряслись руки и тело.

Впервые прилюдно подобный приступ у Меркель случился чуть более недели назад на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.