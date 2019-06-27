Песков указал на разницу между оскорблением госсимволов и критикой чиновников

Случаи неверной правоприменительной практики будут оцениваться очень внимательно, подчеркнули в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за исполнением закона об оскорблении государственных символов. По его словам, этот документ нельзя проецировать на критику отдельных представителей власти, поэтому случаи неверной правоприменительной практики будут оцениваться соответствующе.

— Отдельные случаи неверной правоприменительной практики представляют интерес, и мы очень внимательно наблюдаем за этим, — добавил представитель Кремля.

В то же время, по мнению Пескова, этот закон сейчас не нуждается в корректировке. Чтобы судить о дальнейших шагах, необходимо отработать правоприменительную практику, считают в Кремле.

— Пока ещё преждевременно говорить о том, является ли это следствием неверных формулировок или просто неправильным прочтением, или злоупотреблением, — указал он.

Напомним, что применение закона о недопустимости оскорбления госсимволов обсуждалось и в ходе недавней прямой линии с президентом. Владимир Путин пояснил, что этот документ изначально был направлен на то, чтобы не глумились над флагом, гимном и так далее. В других странах такое же есть, например в Германии.

— Но никто не имеет права ограничивать людей в критике власти. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу этого закона, — подчеркнул глава государства в ходе прямой линии.