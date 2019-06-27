В Москве в детской больнице начали проверку из-за видео с "передачей наркотиков"

Студентки из медицинского колледжа отстранены от прохождения практики в учреждении.

В Москве в Морозовской детской городской клинической больнице начали проверку после опубликованного Лайфом видео. На снятых в стенах медучреждения кадрах виден, предположительно, процесс передачи и употребления сильнодействующего медикамента в качестве наркотика.

— Кадры не подтверждают на 100%, что кто-либо из участников употребляет наркотики, видео может являться провокацией. Тем не менее ситуация находится на особом контроле, устанавливаются все факты произошедшего, просматриваются все записи видеокамер больницы, — сообщили Лайфу в Департаменте здравоохранения города Москвы.

Так как на кадрах, предположительно, запечатлены практикантки медицинского колледжа, которые проходят практику в больнице, руководство медучреждения проинформировало учебное заведение. До выяснения всех причин студентки отстранены от практики.

В Депздраве подчеркнули, что медпрепарат тропикамид, который, предположительно, употребляли снятые на видео девушки, "подлежит предметно-количественному учёту и хранится в изолированных местах". По данным Лайфа, он был получен от некоего мужчины вне территории больницы.

Напомним, что это не единственный скандал, связанный с работой практиканток в Морозовской детской больнице. Ранее студентка того же самого медицинского колледжа насильно привязала одного из маленьких пациентов к кровати. Инцидент попал на видео. После появления видео проверку начали Департамент здравоохранения Москвы и Следственный комитет. Девушку отстранили от практики, позже отчислили из колледжа. По факту насилия над ребёнком было возбуждено уголовное дело.