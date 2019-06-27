Экипаж сгоревшего Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэродрома

В Росавиации рассказали, что экипаж Ан-24, который загорелся после жёсткой посадки в Бурятии, подал сигнал бедствия за 30 километров до аэродрома. Данные ведомства приводит РИА "Новости".

Сразу после этого в воздушной гавани привели аварийно-спасательную службу в полную готовность. Согласно кадрам с видеокамер, как только Ан-24 приземлился на ВПП, за ним тут же поехала пожарная машина.

Напомним, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ. Менее чем за полчаса до прибытия в Нижнеангарск у него отказал левый двигатель. При экстренной посадке самолёт выкатился за пределы ВПП и врезался в здание. Вскоре у него взорвался левый двигатель. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Лайф выяснил, что один из погибших — бортпроводник Олег Барданов — собирался уходить на пенсию.