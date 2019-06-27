Серебренников рассказал об огромном сердце и абсолютной честности Покровской

Актриса исполняла роли в постановках своего ученика "Мещане" и "Господа Головлёвы".

В Московском художественном театре имени Чехова, где сегодня состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, один из её учеников, режиссёр Кирилл Серебренников рассказал о своих воспоминаниях об артистке и своём педагоге.

Серебренников назвал Покровскую большой актрисой, выдающимся человеком и боевой подругой. Отметил её скромность и вспомнил, как много людей прошло курс у педагога.

— Вы научили театру и гражданственности в театре пол-Москвы, а может быть, и пол-России, потому что ученики учеников — тоже ваши ученики, — высказался режиссёр.

— Надо обладать огромным сердцем, чтобы дарить его в течение долгих лет всем людям. Надо обладать абсолютной честностью, бескомпромиссностью, чтобы играть в современных спектаклях и выглядеть так же убедительно, — рассказал Серебренников.

Покровская скончалась на 82-м году жизни. Актриса служила в театре "Современник", преподавала в МХТ имени Чехова и сыграла более 30 ролей в кино. Была супругой актёра Олега Ефремова. Её сын Михаил Ефремов рассказал, что артистка умерла от сепсиса.