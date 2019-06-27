Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Первые пять позиций достались высшим учебным заведениям, находящимся в столичном регионе.

Журнал Forbes назвал лучшим вузом России Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". "Кузница кадров для металлургии" получила оценку 54,11 балла из 100 возможных. Рейтинг опубликован на сайте издания.

На втором месте расположился МГИМО (52,24 балла), на третьем — Московский физико-технический институт с 52,01 балла. В пятёрку лучших российских вузов также попали Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (51,46 балла) и МГУ имени Ломоносова (51,27 балла).

Ранее сообщалось, что Высшая школа экономики заняла 60-е место в рейтинге молодых университетов мира. В рейтинге Forbes ВШЭ оказалась на восьмом месте.