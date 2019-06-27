Задержан вор, которого жители Кущёвки приняли за "воскресшего" Цапка

32-летний уроженец Киргизии находился в федеральном розыске по целому ряду уголовных дел.

В Сочи задержан преступник, которого пользователи соцсетей приняли за "воскресшего" Цапка. Об этом сообщает РИА " Новости " со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края. Речь идёт об уроженце Киргизии Виталии Никифорове.

Мужчина находился в федеральном розыске по целому ряду уголовных дел. Ему вменяют четыре квартирные кражи, а также хищение сотового телефона из "газели" в станице Выселки.

— В ближайшее время в Кореновском районном суде с участием представителя прокуратуры будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход предварительного расследования поставлен прокуратурой на контроль, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, жители Сочи обратились к прокурору города Игорю Грязнову с просьбой установить личность человека, который попал на фото на месте ДТП 4 июня. По их мнению, человек на фотографии внешне очень схож с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Споры об этом вызвали широкий резонанс, поскольку некоторые жители станицы Кущёвской полагают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.