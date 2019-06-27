Топ-менеджер структуры РЖД был на борту сгоревшего в Бурятии самолёта

К счастью, Владимир Генералов смог выбраться из объятого пламенем Ан-24 невредимым.

Одним из пассажиров сгоревшего в Бурятии самолёта Ан-24 был заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Владимир Генералов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Владимир Генералов, заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов, находится в командировке. Был в самолёте, не пострадал, — цитирует представителя РЖД РИА "Новости".

Ранее пассажиры злополучного рейса рассказали Лайфу о том, как их выводили из горящего самолёта. По их словам, во время эвакуации все промокли в керосине.