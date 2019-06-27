Прямая трансляция: Путин на приёме в честь выпускников военных вузов

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Президент РФ Владимир Путин проводит приём в честь выпускников военных вузов. На мероприятие приглашено 800 лучших студентов 59 учебных заведений Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии и ФСИН.

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