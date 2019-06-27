На Кубани произошла массовая авария на трассе М4

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Фото © LIFE

На 1393-м километре дороги столкнулись LADA, Mercedes-Benz, Fiat и грузовик. Последний опрокинулся.

При массовом дорожно-транспортном происшествии в Краснодарском крае погиб один человек, ещё пятеро, среди которых трое детей, пострадали.

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Авария произошла сегодня около полудня на 1393-м километре федеральной автомобильной дороги М4 "Дон". Столкновение произошло между LADA 110, универсалом марки Mercedes-Benz, грузовиком Hino Motors и автомобилем Fiat.

Погибшего водителя LADA 110 с трудом достали из салона автомобиля. Mercedes буквально раздавил легковушку. В больницу были доставлены находившиеся в немецком автомобиле водитель и трое детей. Один человек из грузовика также был госпитализирован. Водителю Fiat помощь не понадобилась. Обстоятельства столкновения выясняются.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что будут добиваться снижения смертности на отечественных дорогах и стараться свести её к нулю.

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