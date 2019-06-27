Стюардесса вывела всех пассажиров из горящего Ан-24 всего за пять минут

Женщине никто не помогал: командир Ан-24 и бортмеханик были в кабине, которая приняла на себя удар, второй пилот находился где-то в салоне.

Бортпроводница Елена Лапуцкая всего за пять минут вывела всех пассажиров из горящего самолёта в Бурятии. Стюардесса рассказала, что сразу после приземления открыла аварийный выход и в одиночку начала эвакуировать людей. Об этом сообщил Лайфу источник в следственных органах.

По словам Елены, от удара самолёт разломился, хвостовая часть была сильно разрушена. Эвакуировать людей можно было только через один аварийный выход. Она отжала дверь и начала звать пассажиров. Женщине никто не помогал — командир Ан-24 и бортмеханик были в кабине, а затем их нашли погибшими, второй пилот находился где-то в салоне. Елена говорит, что он вышел из самолёта после того, как она уже всех эвакуировала.

Ранее пассажиры злополучного рейса рассказали Лайфу о том, как их выводили из горящего Ан-24. По их словам, во время эвакуации все промокли в керосине.