"Кинжал", "Сармат" и "Посейдон" поступят на вооружение армии в ближайшие годы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новейшее российское вооружение поступит в войска в ближайшие годы. Речь идёт о гиперзвуковом ракетном комплексе "Кинжал", лазерных системах "Пересвет", тяжёлой межконтинентальной ракете "Сармат", подводном беспилотнике "Посейдон" и крылатой ракете "Буревестник".

— "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Посейдон", наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы. Талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии, — отметил лидер страны на приёме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.

Президент добавил, что теперь выпускникам предстоит научиться владеть современным вооружением на отлично, ведь стране нужны те, кто сможет управлять этим оружием.

Напомним, что "Пересвет" находится на опытно-боевом дежурстве с декабря прошлого года.