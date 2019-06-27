Лайф публикует фото задержанного в Сочи "двойника Цапка"

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Уроженец Киргизии находился в федеральном розыске по обвинению в нескольких кражах.

<p>Фото © LIFE</p>

В распоряжении Лайфа оказалось фото задержанного в Сочи вора, которого приняли за "воскресшего" Цапка. Мужчина, при определённом ракурсе похожий на кровавого лидера кущёвской банды, позирует в полицейском отделе в футболке с символичной надписью survival (выживание).

Уроженец Киргизии Виталий Никифоров находился в федеральном розыске по обвинению в четырёх квартирных кражах, а также хищении сотового телефона.

<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/Lshot" target="_blank">Life Shot</a></p>

Напомним, что появление Никифорова на месте ДТП в Сочи спровоцировало домыслы о фальсификации смерти известного вора в законе Сергея Цапка. На фотографиях с места аварии он подозрительно напоминал главаря кущёвской банды, который скончался от инсульта в следственном изоляторе в 2014 году. Местные жители даже обратились к прокурору города Игорю Грязнову с просьбой установить личность псевдо-Цапка.

Автор:
АТ
Алёна Темирчиева
Соавторы:
Кристина  Шайдуллина
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