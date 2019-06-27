В Тунисе прогремели два взрыва

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Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства в столице Туниса. По данным телеканала Al Jazeera, в результате погиб один сотрудник полиции.

Первый теракт совершила женщина в 100 метрах от Посольства Франции на улице Шарль де Голль. Второй взрыв произошёл около Национального контртеррористического управления.

В МВД сообщили, что при терактах пострадало девять человек, среди них трое гражданских. Территория ЧП оцеплена, также перекрыта улица, ведущая к президентскому дворцу.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке продлили ещё на месяц режим чрезвычайного положения, объявленный после серии взрывов в церквях и отелях.

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