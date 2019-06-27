Путин заявил, что соцгарантии для военных и правоохранителей будут усиливаться

Президент России Владимир Путин выступил на приёме в честь выпускников высших военно‑учебных заведений в Кремле, где заявил, что в стране будет развиваться система социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а их денежное довольствие будет расти.
— Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия, — заявил Путин.
Глава государства также заверил в улучшении медицинского обслуживания личного состава, расширении возможностей трудоустройства для членов семей, а также помощи с жильём.
Также в своём обращении президент напомнил, что новейшее российское вооружение — "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" — поступит в войска в ближайшие годы.
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