Путин заявил, что соцгарантии для военных и правоохранителей будут усиливаться

Глава государства напомнил, что с 2012 года в России 645 тысяч военнослужащих и их семей были обеспечены квартирами.

Президент России Владимир Путин выступил на приёме в честь выпускников высших военно‑учебных заведений в Кремле, где заявил, что в стране будет развиваться система социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а их денежное довольствие будет расти.

— Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия, — заявил Путин.

Глава государства также заверил в улучшении медицинского обслуживания личного состава, расширении возможностей трудоустройства для членов семей, а также помощи с жильём.

Также в своём обращении президент напомнил, что новейшее российское вооружение — "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" — поступит в войска в ближайшие годы.