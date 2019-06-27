В Красноярске студент написал диплом о долгах своего региона и был отчислен

В университете считают, что содержание работы носит публицистический, а не научный характер.

В Красноярске из Сибирского федерального университета отчислен студент Института управления бизнес-процессами и экономики Руслан Мирошниченко, который подготовил дипломную работу о больших долгах своего региона.

Молодой человек должен был окончить университет в 2017 году, защитив свою выпускную квалификационную работу на тему "Инструменты управления государственным долгом региона для обеспечения экономической безопасности". По его словам, тему работы и её структуру студенту лично дала директор института.

Мирошниченко рассказал, что получил отличный отзыв от своего научного руководителя и уже готовился к защите, как дипломом о долгах региона заинтересовалась администрация учебного заведения. В итоге, по словам молодого человека, его не допустили к защите, объявив о неявке, несмотря на фактическое присутствие, и отчислили из СФУ. Студент решил добиться справедливости и обратился в прокуратуру. Та вынесла предписание восстановить Мирошниченко. Ему назначили пересдачу. Её он также не прошёл со своей работой. Однако прокуратура выяснила, что процедура сдачи прошла с нарушениями и подала на вуз в суд, Мирошниченко его выиграл и был восстановлен.

— Я пришёл в Службу безопасности СФУ. Мне сказали: "Мы против, чтобы ты защищался, ты же сам понимаешь, о чём ты написал. Ты честный и хороший человек, но систему не сломаешь", — добавил Мирошниченко. — Когда я прихожу в институт, меня выгоняют. Преподавательница мне истерически говорит: "Ты не прав, ты должен переписать". Когда я спрашиваю, что мне переписывать, они не отвечают.

В СФУ уже прокомментировали ситуацию и выразили несогласие с политизированностью данного инцидента. В пресс-службе учебного заведения отметили, что студенты их университета переодически защищают дипломные работы порой по "очень острым вопросам экономической безопасности". Однако в случае Мирошниченко предъявленные к нему претензии заключаются в несоблюдении студентом графика защит и некачественно выполненной работе.

В частности, независимым экспертом было постановлено, что в выпускной квалификационной работе не была выдержана структура, отсутствует логика изложения, а содержание работы не соответствует заявленной теме.

Согласно рецензии специалиста, Мирошниченко не дал характеристику понятию "государственный долг" и не изучил основные положения о результате финансовых заимствований государством. Кроме того, некоторые части ВКР не являются "объективными, актуальными и соотносимыми с фактическими экономико-статистическими данными". Так, в дипломной работе молодого человека есть ряд цитат, которые носят лозунговый характер, а его якобы научные выводы строятся на беллетристическом основании. Отсюда следует, что вся работа носит публицистический, а не научный характер.

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