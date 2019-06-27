Учения десантников вызвали масштабный лесной пожар в Подмосковье

Пожарные не смогли оперативно потушить возгорание из-за неразорвавшихся боеприпасов.

МЧС перебрасывает дополнительные силы в Подмосковье для тушения природного пожара в Белоомутском лесничестве. Огонь бушует в районе ещё с 19 июня. А причиной возгорания стали учебные стрельбы подразделения артиллерии 51-го Тульского парашютно-десантного полка, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщил Лайфу источник в региональном МЧС.

В расположенном рядом с полигоном лесничестве началось горение травы на площади 0,3 га. Пожарные оперативно среагировали на сообщения о возгорании, однако сразу приступить к тушению пожара не смогли, поскольку в районе находились неразорвавшиеся боеприпасы. В течение последующих суток пожар увеличился до площади в 4 га. А к 23 июня площадь возгорания уже превышала 106 га.

Как стало известно Лайфу от источника в МЧС региона, в подмосковные Луховицы на 10 суток отправляют и столичных спасателей. Для тушения огня готовится к применению пожарная авиация. Всего же от различных служб Московской области привлекались 195 человек и 48 единиц различной техники.

Расстояние до населённого пункта Белоомут составляет около 11 километров на северо-восток. Угрозы населённому пункту нет, эвакуации населения не требуется. Представители Роспотребнадзора осуществляют замеры ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара.

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