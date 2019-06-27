Захарова заявила, что Киев отказался обсуждать возвращение своих моряков домой

Украинская сторона собирается и дальше использовать несчастных граждан для шантажа, считает дипломат.

Киев хочет, чтобы задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки оставались в России в качестве инструмента для шантажа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Оказывается, в направленных 25 июня дипломатических нотах украинской стороне предлагалось уже сейчас задействовать процедуру письменных гарантий участия каждого моряка после освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии, а также письменные гарантии сохранности вещдоков, то есть кораблей, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Украина же ответила, что не намерена принимать предложение России. Пресс-секретарь МИД обратила внимание на то, что накануне украинские депутаты "прикрывались несчастными моряками", чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ. Именно ради таких спекуляций, по мнению дипломата, Украина хочет держать своих граждан в РФ. Она высказала предположение, что для этих целей их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года.

— Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах... Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса, — отметила Захарова.

Напомним, Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в Посольство Украины, в которых предложила отпустить задержанных моряков при условии, что они будут участвовать в предварительном и судебном следствии. Однако Киев отказался обсуждать освобождение своих граждан.