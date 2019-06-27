В салонах автодилера "Рольф" проводят обыски

В подразделениях автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски. Следственные действия начались ещё около девяти утра, сообщили в компании.

— Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение, — заявили в "Рольфе".

Там отметили, что у следователей было постановление об обысках, которое сейчас изучают юристы "Рольфа".

По данным ТАСС, следственные действия связаны с информацией о незаконном выводе средств за границу.