Полиция наградила тюменца, который спас взятых в заложники детей

Награда искала героя долгие месяцы, потому что поступок мужчина совершил год назад и ушёл с места происшествия.

Жителя Тюмени Андрея Репенько наградили медалью "300 лет российской полиции". Мужчина совершил подвиг — помог спасти детей, которых взял в заложники наркоман с ножом, сообщает агентство Ura.ru

37-летний житель Татарстана, находясь под действиями наркотиков, ранил ножом пожилую женщину и взял в заложники её внучек. Устранить преступника смог участковый Владимир Дробот, после того как случайный свидетель событий Андрей Репенько забрался через окно в квартиру, где прятался наркоман с детьми-заложниками, и открыл полицейскому дверь.

— Находясь на пятом этаже, он вылез в соседнее окно, пробрался по карнизу на балкон и через окно попал в квартиру, где находились заложники. Сумел схватить одну из девочек, подбежал к двери и открыл её, чтобы участковый смог ворваться в квартиру, — рассказала агентству пресс-секретарь ГУ МВД России по Тюменской области Светлана Новик.

— Мне стало страшно потом, а в тот момент самое главное желание было — спасти детей, — добавил сам Репенько.

Попавший в квартиру участковый успел выстрелить в наркомана, когда тот начал приставлять нож к горлу ребёнка. Позднее преступник скончался от ран. Раненая пенсионерка долго лежала в реанимации — наркоман нанёс ей 20 ударов ножом.

Ранее Лайф также рассказывал о жителе Приморья, который вытащил двух детей из заблокированной огнём квартиры.