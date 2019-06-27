ЕС официально продлил антироссийские санкции ещё на полгода

Евросоюз официально продлил экономические антироссийские санкции ещё на полгода. Теперь они будут действовать до 31 января 2020 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

— Это решение следует за информацией от канцлера ФРГ и президента Франции в Евроcовете 20−21 июня о состоянии выполнения минских соглашений, с чем связано решение о сохранении санкций, — говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским называла условие отмены антироссийских санкций. По её словам, они могут быть сняты в случае прогресса в реализации минских договорённостей.