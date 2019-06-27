Онищенко назвал Меркель с трясущимися руками "очень трудным пациентом"

Депутат Госдумы считает повторный случай сильного тремора следствием проблем обменного процесса.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко упрекнул немецких коллег в том, что они не следят за здоровьем канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его мнению, уже после первого приступа сильного тремора медики должны были настоять на всестороннем обследовании политика.

— Неделю назад произошла ситуация — никаких мер не принято, и мы видим, будем говорить, ремиссию этого состояния. Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди — они все очень трудные, — сказал он в интервью "Говорит Москва".

По словам Онищенко, симптомы подходят под озвученный ранее диагноз Меркель — обезвоживание. Однако повторный приступ — это не что иное, как системная проблема обменного процесса, добавил он.

Напомним, 18 июня Ангелу Меркель затрясло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пытаясь унять дрожь, федеральный канцлер активно меняла положение рук. Сегодня "электрический" приступ повторился, но уже на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.