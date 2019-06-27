Путину показали новейшие БПЛА и станцию радиоразведки на форуме "Армия-2019"

По словам представителей военного ведомства, испытание военных новинок началось в апреле этого года и экспериментальные образцы себя хорошо показали.

Президент России Владимир Путин посетил площадку Международного военно-технического форума "Армия-2019", проходящего в подмосковной Кубинке. Главе государства представили новинки российской военной техники. В частности, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), замаскированный под полярную сову, и уникальную мобильную станцию радиоразведки.

— Благодаря реализации уникальной антенны-решётки станция позволяет определять координаты из одной точки пространства, что существенно повышает оперативность и в два раза позволяет снизить наряд сил и средств. Благодаря подъёму БПЛА над поверхностью земли увеличивается дальность радиоразведки в три-четыре раза. Благодаря реализации режима вращения вокруг оси несущего винта повышается точность в два раза, — доложил в ходе презентации техники президенту сотрудник Минобороны РФ.

Представитель военного ведомства добавил, что представленный на форуме образец экспериментальный. Однако с ним уже был проведён военно-технический эксперимент, по итогам которого были подтверждены заявленные характеристики. Что в свою очередь предопределяет последующую успешную модернизацию мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наземного базирования.

Отметим, российский лидер также осмотрел сканирующую систему "Лидар К8", которая формирует двухмерную и трёхмерную картину окружающего пространства. Система предназначена для воздушной разведки и картографирования местности.

Владимир Путин сегодня также посетил приём в честь выпускников высших военно‑учебных заведений в Кремле, где заявил, что в стране будет развиваться система социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а их денежное довольствие будет расти.