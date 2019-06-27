Делегация Шредингера. Представители Киева в стенах ПАСЕ заявили, что их там нет

Украинцы объявили организации бойкот из-за возвращения России. Однако на сегодняшний день они по-прежнему в Страсбурге и разгуливают по коридорам.

Накануне украинская делегация в знак протеста покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы и приостановила свою работу в организации. Однако сегодня в коридорах совещательного органа журналисты вновь заметили замглавы украинской делегации Георгия Логвинского. На просьбу объясниться он ответил достаточно просто: мол, его здесь нет.

— Нас здесь нет, — приводит заявление Логвинского РИА "Новости". — Мы не принимаем участия дальше, но мы общаемся с друзьями.

Напомним, что 26 июня российскую делегацию после длительного перерыва полностью восстановили в полномочиях члена ПАСЕ. В ответ на это Украина своё участие в ассамблее приостановила. Следом аналогичное решение приняли делегации ещё шести стран. Грузия, разумеется, в их числе.