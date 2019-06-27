Масштабный велофестиваль пройдёт в Подмосковье

В программе спортивного мероприятия — несколько заездов, а также праздничный концерт.

В подмосковной Коломне 20 июля состоится масштабный велофестиваль, в рамках которого пройдёт праздничный концерт. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя Комитета по туризму Московской области Наталью Галкину.

— Мы объединили и культуру, и инфраструктуру отдыха — сам велозаезд и велофестиваль, — говорит Галкина.

В программе мероприятия несколько заездов, в том числе детские и костюмированные. Взрослые в зависимости от сил и желания смогут выбрать одну из трёх дистанций: 30, 50 и 90 километров. По словам Галкиной, велофестиваль планируют проводить каждый год в разных городах в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в московских парках запланировано более семи тысяч мероприятий на лето.