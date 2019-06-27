Романтик из Хакасии пойдёт под суд за кражу лодки для свидания с любимой

36-летний Ромео мечтал покатать свою Джульетту по Енисею и встретить рассвет, а теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Инцидент произошел в Усть-Абаканском районе Хакасии. Двое приятелей распивали спиртное на берегу Енисея. Рядом была пришвартована резиновая лодка с мотором, принадлежащая одному из них. Хозяину плавсредства приспичило на минутку отлучиться. А по возвращении он не обнаружил на месте ни собутыльника, ни лодки. Расстроившись из-за предательства друга, он обратился в полицию.

— Сотрудникам уголовного розыска районной полиции в кратчайшие сроки удалось установить местонахождение лица, причастного к совершению преступления, и местонахождение похищенного, — рапортует пресс-служба регионального управления МВД. — Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Оказалось, что на дерзкое преступление мужчину толкнули романтические переживания. 36-летний Ромео хотел прокатить на лодке свою возлюбленную. В полиции рассказали, что он пригласил девушку на берег реки встретить рассвет и пообещал покатать по Енисею. Вот только чем закончилось свидание, правоохранителям неизвестно.

Добавим, что романтику грозит до пяти лет тюрьмы.

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