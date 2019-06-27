На форуме "Армия-2019" подписаны госконтракты более чем на триллион рублей

В общей сложности оборонным ведомством были заключены 46 контрактов с 27 предприятиями.

Почти полсотни государственных контрактов общей суммой более чем на триллион рублей подписаны в рамках форума "Армия-2019". Об этом было объявлено в ходе торжественной церемонии на площадке форума при участии президента России Владимира Путина.

— В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объёмом более триллиона рублей, — объявил диктор в ходе церемонии обмена некоторыми подписанными государственными контрактами.

Отметим, непосредственно на форуме состоялся обмен восемью госконтрактами. Со стороны государства документы подписывал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Как ранее сообщал Лайф, на форуме "Армия-2019" президенту России показали новинки отечественной военной техники. В частности, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), замаскированный под полярную сову, и уникальную мобильную станцию радиоразведки.