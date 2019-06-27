На форуме "Армия-2019" подписаны госконтракты более чем на триллион рублей

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Фото ©LIFE

В общей сложности оборонным ведомством были заключены 46 контрактов с 27 предприятиями.

Почти полсотни государственных контрактов общей суммой более чем на триллион рублей подписаны в рамках форума "Армия-2019". Об этом было объявлено в ходе торжественной церемонии на площадке форума при участии президента России Владимира Путина.

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объёмом более триллиона рублей, — объявил диктор в ходе церемонии обмена некоторыми подписанными государственными контрактами.

<p>Фото ©LIFE</p>

Отметим, непосредственно на форуме состоялся обмен восемью госконтрактами. Со стороны государства документы подписывал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Как ранее сообщал Лайф, на форуме "Армия-2019" президенту России показали новинки отечественной военной техники. В частности, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), замаскированный под полярную сову, и уникальную мобильную станцию радиоразведки.

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