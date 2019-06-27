Политолог оценил влияние трясущихся рук Меркель на её рейтинг

Немецкие СМИ не сильно раскачивают историю с болезнью "европейской железной леди", потому что уважают её, считает Рар.

Публичные приступы сильного тремора пока не обвалили рейтинг канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но такого развития событий исключать нельзя. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

— Рейтинг у Меркель пока стабильный, новых данных пока не было, но не исключаю, что он может пошатнуться. Но это не должно её волновать сейчас, вот если приступы дурноты будут повторяться, тогда уже начать беспокоиться, — цитирует его НСН.

Немецкие журналисты не сильно раскачивают историю с болезнью "европейской железной леди", потому что уважают её, считает Рар. По его мнению, будь на месте Меркель другой политик, скандальных заголовков было бы намного больше.

Напомним, 18 июня Ангелу Меркель затрясло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пытаясь унять дрожь, федеральный канцлер активно меняла положение рук. Сегодня "электрический" приступ повторился, но уже на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее Геннадий Онищенко назвал Меркель с трясущимися руками "очень трудным пациентом".