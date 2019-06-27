При катастрофе Ан-24 на земле получил травмы ассенизатор

Мужчина работал в аэропорту. Он получил ушиб бедра, грудной клетки, сотрясение головного мозга.

Во время аварии в аэропорту Нижнеангарска, где сегодня самолёт Ан-24 выкатился за пределы ВПП, пострадал и сотрудник наземных служб. Как стало известно Лайфу, водитель ассенизаторской машины обратился в больницу с жалобами на полученные во время инцидента травмы.

41-летний Алексей Березов работал на очистных сооружениях, когда в них въехал самолёт. Березова отбросило ударной волной, он получил ушиб бедра, грудной клетки, сотрясение головного мозга.

Напомним, сегодня, 27 июня, у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. После соприкосновения с взлётно-посадочной полосой воздушное судно выкатилось за её пределы, столкнулось со зданием и вспыхнуло.

Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. Погибших двое: командир экипажа и бортинженер.