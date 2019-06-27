Шойгу не стал комментировать слухи о возможном назначении Евкурова своим замом

142

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не стал комментировать слухи о том, что бывший лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров якобы станет его заместителем.

Вы у него спросите, — сказал Шойгу журналистам в кулуарах форума "Армия-2019".

О том, что Евкурова якобы могут назначить заместителем министра обороны РФ, сообщал "Коммерсант".

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста лидера Ингушетии. Врио главы республики стал Махмуд-Али Калиматов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×